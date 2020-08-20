«Бавария» одержала 10-ю победу подряд со старта сезона в ЛЧ, побив рекорд «Барселоны»
Мюнхенская «Бавария» одержала 10-ю победу подряд в нынешней Лиги чемпионов, разгромив в полуфинале «Лион» со счётом 3:0. Благодаря этому немецкий клуб побил рекорд «Барселоны», которая в сезоне-2002/2003 одержала девять побед подряд со старта турнира.
«Бавария» на групповом турнире одержала победы в матчах с «Црвеной Звездой» (3:0, 6:0), «Тоттенхэм Хотспур» (7:2, 3:1) и «Олимпиакосом» (3:2, 2:0). В 1/8 финала немецкий клуб дважды разгромил «Челси» (3:0, 3:1), а в четвертьфинале уничтожил «Барселону» (8:2).
В финале «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Решающий матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» — 5-кратный победитель Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.
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