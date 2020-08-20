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Флик: у «ПСЖ» отличная команда. Постараемся получше организовать игру в обороне

Флик: у «ПСЖ» отличная команда. Постараемся получше организовать игру в обороне
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик в интервью Sky прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов.

«Мы знали, что будет сложно, поскольку у соперника позади были блестящие поединки против „Юве“ и „Сити“. Они сильны тактически и уже в самом начале создали нам заметные проблемы. Понимали, что нам надо лучше обороняться. До матча говорили о том, что нельзя просто так терять мяч, но всё равно допускали ошибки.

У «ПСЖ» отличная команда. Она заслуженно пробилась в полуфинал, а затем и в финал. Нам стоит проанализировать ряд деталей, но и без того знаем, что в их составе есть очень быстрые игроки. Постараемся получше организовать свою игру в обороне. А наша главная сила — это умение обложить соперника мощным прессингом", — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

«Бавария» разгромила «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов
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