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Два клуба из группы «Зенита» вылетели в полуфинале Лиги чемпионов

Два клуба из группы «Зенита» вылетели в полуфинале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«РБ Лейпциг» и «Лион» вылетели на стадии полуфинала Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Оба клуба были соперниками петербургского «Зенита» по группе G.

В полуфинале «Лейпциг» проиграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:3. «Лион» в свою очередь за выход в финал Лиги чемпионов уступил «Баварии» со счётом 0:3.

Напомним, в группе G «Лейпциг» занял первое место, набрав 11 очков, а «Лион» (8) стал вторым. «Бенфика» (7) заняла третье место и вышла в Лигу Европы. «Зенит» также набрал 7 очков, но оказался на четвёртом месте в группе и остался без еврокубковой весны.

Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт 23 августа. Игра состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Игра начнётся в 22:00 мск.

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