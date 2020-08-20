Рональд Куман: нужно упорно трудиться, чтобы восстановить престиж «Барселоны»

Рональд Куман прокомментировал назначение на пост главного тренера «Барселоны».
«Это тот день, когда можно быть счастливым и гордым. «Барселона» — мой дом. У меня будет возможность тренировать такую команду. Это вызов и придётся непросто. Мы будем работать над сильной командой. Нам необходимо внести изменения. Тот имидж, который сейчас у «Барселоны» — это не то, что мы хотим. Нужно упорно трудиться, чтобы восстановить престиж. «Барселона» всё ещё является большим клубом», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был расторгнут тоже досрочно.
В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые уступили «Баварии» со счётом 2:8.
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