Зинедин Зидан не исключил, что возглавит сборную Франции

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможность занять пост наставника национальной команды Франции.

«Я уже говорил об этом много лет назад. Если я тренер, почему когда-то не начать тренировать сборную Франции? Это не новость. Даже Дидье Дешам знает это, потому что это он объявил об этом. Если это произойдёт, значит произойдёт. У всех нас есть история, моя история со сборной Франции была прекрасна до моего последнего матча. Были взлеты и падения, но моя история была прекрасна», — приводит слова Зидана RMC Sports.

Напомним, в качестве футболиста Зидан выступал за национальную команду Франции с 1994 по 2006 год. Он принял участие в 108 матчах.

На данный момент главным тренером сборной Франции является Дидье Дешам, который тренирует команду с 2012 года, сменив на посту наставника Лорана Блана. Под руководством Дешама сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году, а также дошла до финала чемпионата Европы 2016 года, где проиграла Португалии (0:1).