Дэвис рассказал о неудачной попытке получить футболку Месси после матча Лиги чемпионов
Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о неудачной попытке обменяться игровой майкой с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси после матча Лиги чемпионов. Напомним, на стадии четвертьфинала турнира мюнхенский клуб одержал разгромную победу над сине-гранатовыми со счётом 8:2.
«Я просил об этом, но, думаю, он был немного расстроен. Все нормально, надеюсь, в следующий раз», — приводит слова Дэвиса Goal со ссылкой на BT Sport.
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Лион» со счётом 3:0. В финале «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Решающий матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» является 5-кратным победителем Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.
Дэвис: мечта стала явью. Финал Лиги чемпионов — это всё, о чём только можно просить
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