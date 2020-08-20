Жозе Моуринью хочет видеть Гарета Бэйла в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» планирует подписать контракт с нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом, сообщает Elespanol.

По данным источника, в этом трансфере лично заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, который хочет увидеть лучшую версию игрока.

Ранее стало известно, что «Реал» готов расстаться с 17 футболистами, включая и Бэйла. При этом Джонатан Барнетт, агент Гарета, отметил, что валлийский футболист не намерен покидать мадридский клуб.

Напомним, болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала» в сезоне-2019/2020. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Также неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и Зиданом.