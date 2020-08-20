«Лацио» — о ситуации с Сильвой: мы считаем, что когда кто-то даёт слово, это что-то значит

Директор по связям с общественностью «Лацио» Стефано Де Мартино прокомментировал ситуацию с переходом полузащитника Давида Сильвы из «Манчестер Сити» в «Реал Сосьедад».

«За последние 48 часов было много сказано о ситуации с Давидом Сильвой. «Лацио всегда вел себя правильно, и мы до сих пор считаем, что когда кто-то даёт слово, это что-то значит», — приводит слова Мартино Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Лацио» остался в ярости после перехода Сильвы в «Реал Сосьедад». По данным СМИ, «орлы» дали Давиду время на принятие решения, однако в последние несколько дней игрок не отвечал на звонки, а о его возвращении в Испанию римский клуб узнал из прессы.

Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В сезоне-2019/2020 34-летний хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Англии, забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.