ФИФА планирует изменения в правилах при смене футбольного гражданства

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести изменение в правило при смене футбольного гражданства, сообщает Sportsnet. На данный момент игроки не могут выступать за вторую сборную, если провели хотя бы один официальный матч за первую национальную команду.

По данным источника, новое правило позволит игрокам менять сборную, если они сыграли не более трёх раз за первую национальную команду, включая квалификационные игры турнира, до того, как им исполнится 21 год, и как минимум за три года до этого.

При этом, нельзя будет сменить гражданство тем, кто принимал участие в финальном турнире чемпионата мира или финальном турнире конфедераций. ФИФА также предлагает позволить игрокам вернуться в свою первую национальную команду, если они никогда не играли за вторую.

Новое правило вступит в силу в следующем месяце, если 211 национальных федераций одобрит его на конгрессе 18 сентября, который ФИФА проведёт в онлайн-режиме из Цюриха.