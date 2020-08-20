Полузащитник ЦСКА может продолжить карьеру в Турции

21-летний словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол может пополнить клуб «Анкарагюджю», покинувший по итогам прошедшего сезона высший дивизион чемпионата Турции. Об этом сообщает турецкий журналист Левент Явуз в «Твиттере».
Как утверждает источник, стороны уже находятся в заключительной стадии переговоров, которые, как ожидается, будут завершены до конца текущей недели. Остаётся неизвестной формула перехода – аренда или полноценный трансфер.
Напомним, Яка Бийол стал игроком московского ЦСКА летом 2018 года, перейдя из словенского «Рудар Веленье» за € 400 тыс. Сейчас его стоимость, согласно порталу Transfermarkt.de, оценивается в € 2,5 млн, а его контракт с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне за красно-синих хавбек провёл 34 встречи во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 матчей за основную сборную Словении.
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