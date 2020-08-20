Клуб из Италии интересуется Джикией, «Тампа» прошла «Коламбус». Главное к утру

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия может оказаться в итальянском топ-клубе, стал известен второй финалист Лиги чемпионов, а в РПЛ завершился третий тур – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены Кулибали.

2. «Бавария» разгромила «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов.

3. Результаты встреч 3-го тура РПЛ: «Зенит» обыграл ЦСКА, «Спартак» завершил вничью матч с «Уфой», «Ростов» уступил на выезде «Динамо», а «Локомотив» спасся от поражения в игре с «Уралом».

4. Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны».

5. «Тампа» выбила «Коламбус» из Кубка Стэнли, Кучеров сделал три результативных паса.

6. «Милан» ближе всех к трансферу Алексея Миранчука, «Рома» подготовила предложение.

7. В Казани стартовал предсезонный турнир «Танеко Кубок чемпионов». «Ак Барс» победил «СКА», а «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу».