Серж Гнабри признан лучшим игроком матча «Лион» — «Бавария»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов с «Лионом», сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

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Встреча состоялась вчера, 19 августа, в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Алваладе». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом, ассистировали судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Гнабри открыл счёт на 18-й минуте матча после передачи Йозуа Киммиха, а на 33-й минуте футболист оформил дубль.

В финале «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Решающий матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» — 5-кратный победитель Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.