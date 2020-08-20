Кирилл Новиков выложил фотографию из раздевалки «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков выложил в "Инстаграм" фотографию из раздевалки после победы бело-голубых в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).
Напомним, что счёт в матче был открыт в первом тайме — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Максимилиан Филипп, реализовав 11-метровый. В концовке тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Николая Комличенко с передачи Себастьяна Шиманьски.
В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Матч состоится послезавтра, 22 августа. «Ростов» 23 августа в гостях сыграет с «Уфой».
После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, «Ростов» — 10-й.
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