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«Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победам «ПСЖ» и «Баварии»

«Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победам «ПСЖ» и «Баварии»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нидерландский «Аякс» начнёт выступление в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 с группового этапа.

Клуб, который одержит победу в финале Лиги чемпионов, гарантирует себе место в групповой стадии турнира в следующем сезоне. При этом и мюнхенская «Бавария», и «Пари Сен-Жермен» получили путёвку в групповой этап благодаря победе в национальных чемпионатах. Таким образом, одна из путёвок перейдёт ассоциации, которая занимает 11-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА — Нидерландам. Напомним, амстердамский «Аякс» является действующим чемпионом страны.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» — 5-кратный победитель Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.

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