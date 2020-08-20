«Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победам «ПСЖ» и «Баварии»
Нидерландский «Аякс» начнёт выступление в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 с группового этапа.
Клуб, который одержит победу в финале Лиги чемпионов, гарантирует себе место в групповой стадии турнира в следующем сезоне. При этом и мюнхенская «Бавария», и «Пари Сен-Жермен» получили путёвку в групповой этап благодаря победе в национальных чемпионатах. Таким образом, одна из путёвок перейдёт ассоциации, которая занимает 11-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА — Нидерландам. Напомним, амстердамский «Аякс» является действующим чемпионом страны.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» — 5-кратный победитель Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.
Серж Гнабри признан лучшим игроком матча «Лион» — «Бавария»
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