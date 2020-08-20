«Теперь ты знаешь, что тебе нужно делать постоянно». Ловрен — о дубле Азмуна

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Хорошая победа и важные для нас три очка. Отличная работа, парни!



Поздравляю Сердара Азмуна с двумя голами. Теперь ты знаешь, что тебе нужно делать постоянно», — написал игрок в "Инстаграме".

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА прошёл на стадионе «Газпром Арена» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. После 3 туров «Зенит», набрав 9 очков, стал единоличным лидером чемпионата России. ЦСКА, на счету которого шесть баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России.