Куман хочет видеть в «Барселоне» Вейналдума

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заинтересован в подписании нидерландского полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, сообщает AD.

По данным источника, за последние несколько месяцев Вейналдум и «Ливерпуль» не сумели договориться о продлении контракта, который действителен до лета 2021 года. Сообщается, что Куман хочет видеть соотечественника в «Барселоне» и призывает его не подписывать с английским клубом новый контракт.

Вейналдум — воспитанник роттердамской «Спарты». Игрок перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» летом 2016 года. Он выступал под руководством Кумана в сборной Нидерландов с 2018 года.

В сезоне-2019/2020 Вейналдум провёл на поле 47 матчей во всех турнирах на клубом уровне и стал автором 6 забитых мячей.