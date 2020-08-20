Куман хочет видеть в «Барселоне» Вейналдума
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заинтересован в подписании нидерландского полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, сообщает AD.
По данным источника, за последние несколько месяцев Вейналдум и «Ливерпуль» не сумели договориться о продлении контракта, который действителен до лета 2021 года. Сообщается, что Куман хочет видеть соотечественника в «Барселоне» и призывает его не подписывать с английским клубом новый контракт.
Вейналдум — воспитанник роттердамской «Спарты». Игрок перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» летом 2016 года. Он выступал под руководством Кумана в сборной Нидерландов с 2018 года.
В сезоне-2019/2020 Вейналдум провёл на поле 47 матчей во всех турнирах на клубом уровне и стал автором 6 забитых мячей.
«Рад вернуться домой». Рональд Куман – о назначении в «Барселону»
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