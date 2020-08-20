Кокорин, скорее всего, не выйдет на поле до паузы на матчи сборных

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Александр Кокорин, скорее всего, не сумеет выйти на поле до паузы на матчи сборных. Напомним, что национальные команды соберутся в начале сентября, после шестого тура Российской Премьер-Лиги.

Сборной России предстоит провести матчи в рамках Лиги наций. 3 сентября команда Черчесова сыграет с Сербией дома, 6-го — с Венгрией на чужом поле.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Из-за травмы Кокорин пока не дебютировал за «Спартак», пропустив матчи чемпионата России с «Сочи» (2:2), «Ахматом» (2:0) и «Уфой» (1:1).