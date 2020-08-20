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Кокорин, скорее всего, не выйдет на поле до паузы на матчи сборных

Кокорин, скорее всего, не выйдет на поле до паузы на матчи сборных
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Александр Кокорин, скорее всего, не сумеет выйти на поле до паузы на матчи сборных. Напомним, что национальные команды соберутся в начале сентября, после шестого тура Российской Премьер-Лиги.

Сборной России предстоит провести матчи в рамках Лиги наций. 3 сентября команда Черчесова сыграет с Сербией дома, 6-го — с Венгрией на чужом поле.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Из-за травмы Кокорин пока не дебютировал за «Спартак», пропустив матчи чемпионата России с «Сочи» (2:2), «Ахматом» (2:0) и «Уфой» (1:1).

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