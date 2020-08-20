Илья Шкурин может перейти в «Химки» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» рассматривают вариант с арендой игрока ЦСКА нападающего Ильи Шкурина. Переговоры находятся на начальной стадии.
21-летний Шкурин перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно. С тех пор форвард провёл за «армейцев» 6 матчей и стал автором 1 забитого мяча. До этого форвард выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо».
Вчера, 19 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. После 3 туров «Зенит», набрав 9 очков, стал единоличным лидером чемпионата России. ЦСКА (6) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России.
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