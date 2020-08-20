«Мне удался мой дебют». Никола Моро прокомментировал первый матч за «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро прокомментировал свой дебют за московскую команду.
«Я так доволен своим дебютом! Спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, в следующих матчах мы сыграем лучше и снова возьмём очки. Эта победа очень важна, потому что «Ростов» — хорошая команда, они в топе.
Как мне удалось так быстро адаптироваться? Команда очень хорошая, отличный потенциал. Здесь очень легко влиться в коллектив. Я приехал вчера. Тренировался с командой только один раз и сегодня уже играл. Я очень рад этому и надеюсь, что в следующих матчах покажу больше.
Моя идея заключалась в том, чтобы успокоить команду. Сделать несколько безопасных пасов, устроить прессинг, и, я думаю, получилось хорошо. Мне удался мой дебют», — приводит слова игрока официальный сайт «Динамо».
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