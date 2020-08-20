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«Мне удался мой дебют». Никола Моро прокомментировал первый матч за «Динамо»

«Мне удался мой дебют». Никола Моро прокомментировал первый матч за «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Никола Моро прокомментировал свой дебют за московскую команду.

«Я так доволен своим дебютом! Спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, в следующих матчах мы сыграем лучше и снова возьмём очки. Эта победа очень важна, потому что «Ростов» — хорошая команда, они в топе.

Как мне удалось так быстро адаптироваться? Команда очень хорошая, отличный потенциал. Здесь очень легко влиться в коллектив. Я приехал вчера. Тренировался с командой только один раз и сегодня уже играл. Я очень рад этому и надеюсь, что в следующих матчах покажу больше.

Моя идея заключалась в том, чтобы успокоить команду. Сделать несколько безопасных пасов, устроить прессинг, и, я думаю, получилось хорошо. Мне удался мой дебют», — приводит слова игрока официальный сайт «Динамо».

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