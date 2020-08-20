Гарсия: «Лион» не давал «Баварии» расслабиться. Думаю, она была счастлива нас обыграть

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал исход полуфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Французский клуб потерпел поражение со счётом 0:3.

«Во втором тайме мы начали действовать шире, прибавили в игре. Карл Токо Экамби мог отыграть один мяч, но Мануэль Нойер не дал этого сделать. Мы не давали „Баварии“ расслабиться. Думаю, она была счастлива нас обыграть, пусть и считалась заведомым фаворитом.



Мы должны были забивать первым, но затем в счёте повёл соперник, благодаря индивидуальному мастерству Гнабри. Чувство несправедливости откинуло нас назад, но даже во втором тайме мы старались не сдаваться», — приводит слова Гарсии пресс-служба УЕФА со ссылкой на RMC Sport.