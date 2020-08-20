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АПЛ опубликовала календарь сезона-2020/2021. «Ливерпуль» в первом туре примет «Лидс»

АПЛ опубликовала календарь сезона-2020/2021. «Ливерпуль» в первом туре примет «Лидс»
Футбол / Англия 0

Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала календарь сезона-2020/2021.

Первый тур пройдёт с 12 по 14 сентября.

АПЛ. Сезон-2020/2021

1-й тур: 12-14 сентября

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».
«Фулхэм» — «Арсенал».
«Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед».
«Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон».
«Вест Бромвич» — «Лестер Сити».
«Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед».
«Брайтон» — «Челси».
«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Отложены:
«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

2-й тур: 19 сентября

«Арсенал» — «Вест Хэм».
«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».
«Челси» — «Ливерпуль».
«Эвертон» — «Вест Бромвич».
«Лидс Юнайтед» — «Фулхэм».
«Лестер Сити» — «Бёрнли».
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон».
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур».
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Премьер-лиги.

Матчи «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» будут перенесены из-за того, что клубы поздно завершили выступление в еврокубках.

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