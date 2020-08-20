АПЛ опубликовала календарь сезона-2020/2021. «Ливерпуль» в первом туре примет «Лидс»

Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала календарь сезона-2020/2021.

Первый тур пройдёт с 12 по 14 сентября.

АПЛ. Сезон-2020/2021



1-й тур: 12-14 сентября



«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».

«Фулхэм» — «Арсенал».

«Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед».

«Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон».

«Вест Бромвич» — «Лестер Сити».

«Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед».

«Брайтон» — «Челси».

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Отложены:

«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла».



2-й тур: 19 сентября



«Арсенал» — «Вест Хэм».

«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

«Челси» — «Ливерпуль».

«Эвертон» — «Вест Бромвич».

«Лидс Юнайтед» — «Фулхэм».

«Лестер Сити» — «Бёрнли».

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон».

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур».

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Премьер-лиги.

Матчи «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» будут перенесены из-за того, что клубы поздно завершили выступление в еврокубках.