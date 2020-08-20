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Калинин: «Урал» упустил победу на последней минуте, но взял очко с одним из лидеров РПЛ

Калинин: «Урал» упустил победу на последней минуте, но взял очко с одним из лидеров РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Урала» Игорь Калинин прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:1).

«Обидно, что упустили победу на последней минуте, но всё-таки взяли очко с одним из лидеров нашего чемпионата. Одно очко — один пункт в таблицу. Как говорится, курочка по зёрнышку клюёт.

Мы пытались следовать указаниям тренерского штаба. Не мне судить, как получилось, но на поле казалось, что вроде бы неплохо. Все ребята бились, старались выполнять тренерскую установку.

Надеюсь, проблема со стандартами осталась позади. Каждый стандарт – максимальная концентрация. Даже если их будет десять за матч, на каждом нужно быть сконцентрированным. Сегодня все сыграли хорошо. Был только один опасный момент, когда Федя Смолов едва не замкнул на дальней штанге. Это был мой игрок, я его «проспал». В остальном мы со всем справились», — приводит слова игрока официальный сайт «Урала».

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