«Барселона» интересуется Мемфисом Депаем

«Барселона» интересуется нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем, сообщает Transfer Market Web.
По данным источника, с большой вероятностью Депай покинет французский клуб. Сообщается, что за ситуацией также следят «Милан», «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия».
Депай перешёл в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» зимой 2017 года. В сезоне-2019/2020 провёл на поле 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 15 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года.
СМИ связывают возросший интерес к Депаю с назначением Рональда Кумана на пост главного тренера «Барселоны». С 2018 года Депай выступал под руководством Кумана в сборной Нидерландов.
Сообщалось, что Куман хочет видеть в «Барселоне» ещё одного нидерландского футболиста — Жоржиньо Вейналдума.
- 20 августа 2020
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