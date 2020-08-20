«Спартак» предложил € 10 млн за форварда «Порту» Тикиньо

«Спартак» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо, сообщает A Bola.

По данным источника, «Спартак» предложил за Тикиньо € 10 млн. Сообщается, что в переходе заинтересован главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, который хотел подписать форварда ещё во времена работы в «Шальке». Тикиньо также интересуются несколько европейских и арабских клубов.

Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года. Контракт форварда с португальским клубом действителен до лета 2021 года. В составе «Порту» футболист дважды становился чемпионом страны (2017/2018, 2019/2020).

В сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 19 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.