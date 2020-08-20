Деулофеу: Куман ничего мне не дал как тренер. Я был несчастлив

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу поделился мнением о главном тренере «Барселоны» Рональде Кумане.
«Я могу рассказать о Кумане, исходя из личного опыта, но сказать мне почти нечего. Он ничего мне не дал как тренер. Я был несчастлив, попросил уйти и перешёл в „Милан“. Посмотрим, как он справится на „Камп-Ноу“. Но, если честно, меня не волнует ситуация в „Барселоне“, — приводит слова Деулофеу Marca.
Деулофеу выступал под руководством Кумана в «Эвертоне» с 2016 по 2017 год.
Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Вчера, 19 августа, клуб объявил о назначении Рональда Кумана.
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