«Арсенал» представил гостевую форму на сезон-2020/2021, вдохновлённую стадионом «Хайбери»
На канале adidas Football в YouTube был представлен комплект гостевой формы лондонского «Арсенала» на сезон-2020/2021.
Посмотреть фотографии можно на странице «Арсенала» в "Твиттере".
Выполненный преимущественно в белом цвете комплект украшен мраморным узором красного оттенка. Дизайн вдохновлён знаменитыми мраморными залами стадиона «Хайбери» в Лондоне, на котором «Арсенал» выступал с 1913 по 2006 год.
Сезон-2019/2020 «Арсенал» завершил на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 56 очков в 38 матчах.
29 августа «Арсенал» поборется за Суперкубок Англии с «Ливерпулем», а 12 сентября в матче 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «канонирам» предстоит встреча с «Фулхэмом» на выезде.
АПЛ опубликовала календарь сезона-2020/2021. «Ливерпуль» в первом туре примет «Лидс»
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