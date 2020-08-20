«Арсенал» представил гостевую форму на сезон-2020/2021, вдохновлённую стадионом «Хайбери»

На канале adidas Football в YouTube был представлен комплект гостевой формы лондонского «Арсенала» на сезон-2020/2021.

Посмотреть фотографии можно на странице «Арсенала» в "Твиттере".

Выполненный преимущественно в белом цвете комплект украшен мраморным узором красного оттенка. Дизайн вдохновлён знаменитыми мраморными залами стадиона «Хайбери» в Лондоне, на котором «Арсенал» выступал с 1913 по 2006 год.

Сезон-2019/2020 «Арсенал» завершил на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 56 очков в 38 матчах.

29 августа «Арсенал» поборется за Суперкубок Англии с «Ливерпулем», а 12 сентября в матче 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «канонирам» предстоит встреча с «Фулхэмом» на выезде.