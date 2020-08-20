Антон Шунин: «Динамо» в матче с «Ростовом» оказалось более эффективным

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).
«Мы были готовы к тому, что «Ростов» будет встречать нас высоко. Постарались упростить игру в обороне и взламывать их прессинг диагональными переводами с одного фланга на другой. Ростовчане хорошо подготовлены физически: мы понимали, что они постараются в первые 20 минут создать максимум моментов и забить быстрый гол. Нам нужно было перетерпеть — так и получилось.
До перерыва «Ростов» много владел мячом, но опасных моментов почти не создал. Да, были хорошие подходы, но не более. «Динамо» оказалось более эффективным. Наши быстрые игроки атаки выбегали на ворота — так случился и пенальти, и второй гол, и опасные моменты во втором тайме», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 20 августа 2020
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