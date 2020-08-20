Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Антон Шунин: «Динамо» в матче с «Ростовом» оказалось более эффективным

Антон Шунин: «Динамо» в матче с «Ростовом» оказалось более эффективным
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Мы были готовы к тому, что «Ростов» будет встречать нас высоко. Постарались упростить игру в обороне и взламывать их прессинг диагональными переводами с одного фланга на другой. Ростовчане хорошо подготовлены физически: мы понимали, что они постараются в первые 20 минут создать максимум моментов и забить быстрый гол. Нам нужно было перетерпеть — так и получилось.

До перерыва «Ростов» много владел мячом, но опасных моментов почти не создал. Да, были хорошие подходы, но не более. «Динамо» оказалось более эффективным. Наши быстрые игроки атаки выбегали на ворота — так случился и пенальти, и второй гол, и опасные моменты во втором тайме», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020