«Рубин» представил Хван Ин Бома

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что новичок команды Хван Ин Бом прибыл в столицу Татарстана.

«Хван Ин Бом прибыл в Казань!

Новичок «Рубина» прибыл в Казань и провёл тренировку на клубной базе.



Перед приездом полузащитник прошёл медосмотр, а также прошёл все необходимые тесты на коронавирус, все тесты показали отрицательный результат", — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что «Рубин» подписал контракт с 23-летним центральным полузащитником «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи на три года. Новичок выбрал себе игровой номер 6.

Профессиональную карьеру Ин Бом начал в «Тэджон Ситизен», затем несколько месяцев отыграл в аренде в другом корейском клубе «Асан Мугунхва». В январе 2019 года отправился в клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс». В 36 матчах MLS забил три гола и сделал три голевые передачи.