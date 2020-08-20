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«Никакой эйфории нет». Шунин — о старте «Динамо»

«Никакой эйфории нет». Шунин — о старте «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением по поводу начала сезона в исполнении бело-голубых.

«Я — единственный вратарь РПЛ, который пока не пропустил в этом сезоне? Конечно, это приятно, но главное — набирать очки. С «Ростовом» вся команда играла просто отлично: организованно действовали в обороне, быстро выходили в атаку. Никакой эйфории нет — через несколько дней у нас очень важный выезд в Тулу.

Никола Моро вышел против «Ростова» и сразу совершил много отборов. Даже подсказывал партнёрам, несмотря на то что в команде третий день. У Моро это здорово получается, а в центре поля подсказ особенно важен. Видно, что это игрок высокого уровня. Уверен, он быстро выучит русский, тем более за ним хорошо присматривает Тони Шунич», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Антон Шунин: «Динамо» в матче с «Ростовом» оказалось более эффективным
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