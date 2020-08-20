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Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра

Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Денис Адамов, который близок к переходу в «Зенит», прилетел в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра.

Фото: «Чемпионат»

22-летний голкипер провёл в Российской Премьер-Лиге два матча, оба в сезоне-2019/2020. В ФНЛ на счету игрока 44 матча.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» вступил в переговоры с «Краснодаром» по приобретению вратаря, но «Краснодар» ответил, что у клуба есть готовое предложение по голкиперу от «Зенита».

После трёх туров на счету «Краснодара» шесть очков. Команда Мусаева победила «Уфу» и тульский «Арсенал», однако уступила московскому «Локомотиву».

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграет с «Уралом». Матч состоится послезавтра, 22 августа.

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