Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Денис Адамов, который близок к переходу в «Зенит», прилетел в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра.

22-летний голкипер провёл в Российской Премьер-Лиге два матча, оба в сезоне-2019/2020. В ФНЛ на счету игрока 44 матча.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» вступил в переговоры с «Краснодаром» по приобретению вратаря, но «Краснодар» ответил, что у клуба есть готовое предложение по голкиперу от «Зенита».

После трёх туров на счету «Краснодара» шесть очков. Команда Мусаева победила «Уфу» и тульский «Арсенал», однако уступила московскому «Локомотиву».

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграет с «Уралом». Матч состоится послезавтра, 22 августа.