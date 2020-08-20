ПСВ представил третий комплект формы на сезон-2020/2021. Он вдохновлён фестивалем света

ПСВ Эйндховен представил третий комплект формы на сезон-2020/2021.

Дизайн вдохновлён популярным ежегодным фестивалем света GLOW в Эйндховене, известном как «Город Света».

«Новый третий комплект формы ПСВ сочетает в себе историю и культуру этого города, а красные блики на графике отдают дань уважения фестивалю света GLOW. Ежегодный фестиваль демонстрирует последние инновации в мире искусства, художники и дизайнеры со всего мира представляют свои световые инсталляции», — сообщает пресс-служба Puma.

Сезон-2019/2020 в чемпионате Нидерландов был завершён досрочно. ПСВ завершил розыгрыш на четвёртом месте в турнирной таблице Эредивизии, набрав 49 очков в 26 матчах. Первое место в турнирной таблице чемпионата страны занял «Аякс», однако чемпионом Нидерландов амстердамский клуб признан не был.