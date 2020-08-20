Сергей Семак: практически все игроки готовы принять участие в матче с «Тамбовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом».

«Самая главная задача на данный момент — восстановиться, разобраться с состоянием игроков — кто на сегодняшний день готов лучше, кто хуже, чтобы все, кто выйдет на поле, чувствовали себя хорошо.



Практически все игроки готовы принять участие в матче. Есть небольшие вопросы по тем игрокам, которые не участвовали в прошлой игре, а так — надеюсь, что мы в полном составе подойдём к следующему матчу.



»Тамбов" — это очень хорошо организованная команда. Не так давно мы с ними играли, правда, это была выездная игра. Это команда, которая хорошо обороняется, хорошо контролирует мяч, хорошо использует свои качества, забивает достаточно много и смотрится очень прилично", — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».