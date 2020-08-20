«Аякс» предложил «Барселоне» € 15 млн за Луиса Суареса

«Аякс» сделал предложение «Барселоне» по нападающему Луису Суаресу, сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.
По данным источника, «Аякс» готов отдать за форварда € 15 млн. Сообщается, что «Барселона» хочет продать 34-летнего футболиста и предпринять ещё одну попытку подписать аргентинца Лаутаро Мартинеса из «Интера».
Суарес защищал цвета «Аякса» с 2007 по 2011 год. С ним в составе клуб стал чемпионом Нидерландов и обладателем национального Кубка. Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена расстаться с форвардом.
Луис выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.
- 20 августа 2020
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