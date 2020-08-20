«Оренбург» усилился Андреем Козловым и Артёмом Юсуповым из «Урала»
Футбольный клуб «Оренбург» объявил о подписании контрактов с нападающими Андреем Козловым и Артёмом Юсуповым из «Урала». Отметим, что Юсупов перешёл в клуб на правах аренды.
«Андрей Козлов возвращается в ФК «Оренбург», Артём Юсупов из ФК «Урал» переходит в нашу команду.
Андрей Козлов (Россия), нападающий, 1989 г.р. Выступал за «Елец», «Днепр» (Смоленск), «Губкин», «Факел» (Воронеж), «Уфа», «Торпедо» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), «Динамо» (Брянск), «Химки», «Волга» (Нижний Новгород), «Енисей» (Красноярск), «Оренбург».
Нападающий Артём Юсупов переходит в ФК «Оренбург» на правах аренды. Артём Юсупов (Россия), нападающий, 1997 г.р. Выступал за «Урал»-мол., «Тюмень», «Зенит»-2, «Урал», — сообщается на официальном сайте клуба.
- 20 августа 2020
-
14:54
-
14:48
-
14:42
-
14:15
-
14:08
-
13:52
-
13:37
-
13:34
-
13:18
-
13:04
-
12:57
-
12:56
-
12:48
-
12:34
-
12:16
-
12:09
-
11:58
-
11:58
-
11:46
-
11:41
-
10:57
-
10:55
-
10:37
-
10:28
-
10:27
-
10:15
-
10:00
-
09:54
-
09:48
-
09:39
-
09:31
-
09:30
-
09:13
-
09:12
-
09:00
Партнерский контент