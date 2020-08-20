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«Оренбург» усилился Андреем Козловым и Артёмом Юсуповым из «Урала»

«Оренбург» усилился Андреем Козловым и Артёмом Юсуповым из «Урала»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о подписании контрактов с нападающими Андреем Козловым и Артёмом Юсуповым из «Урала». Отметим, что Юсупов перешёл в клуб на правах аренды.

«Андрей Козлов возвращается в ФК «Оренбург», Артём Юсупов из ФК «Урал» переходит в нашу команду.

Андрей Козлов (Россия), нападающий, 1989 г.р. Выступал за «Елец», «Днепр» (Смоленск), «Губкин», «Факел» (Воронеж), «Уфа», «Торпедо» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), «Динамо» (Брянск), «Химки», «Волга» (Нижний Новгород), «Енисей» (Красноярск), «Оренбург».

Нападающий Артём Юсупов переходит в ФК «Оренбург» на правах аренды. Артём Юсупов (Россия), нападающий, 1997 г.р. Выступал за «Урал»-мол., «Тюмень», «Зенит»-2, «Урал», — сообщается на официальном сайте клуба.

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