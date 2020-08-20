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«Мы показали, что это слова на ветер». Голубев — о слухах, что «Уфа» фарм-клуб «Спартака»

«Мы показали, что это слова на ветер». Голубев — о слухах, что «Уфа» фарм-клуб «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев прокомментировал ничейный результат в матче со «Спартаком» (1:1).

«Игра получилась боевой, было много борьбы. Очень хорошо, что мы забили на первых минутах. Это добавило команде адреналина, можно сказать. Конечно, жаль, что пропустили. Хочу отметить Беленова, который помогал команде, спасал не только в случае с пенальти, но и был хорош на протяжении всего матча.

Слухи о том, что „Уфа“ — это фарм-клуб „Спартака“? Это всё пресса, там могут писать всё что угодно. На поле мы вышли и показали, что всё это — слова на ветер. Мы никому очки дарить не будем. Мы всегда играем только на победу.

Общение с Евсеевым в ходе матча? Рабочие моменты. Мы настраивались на все 90 минут. Играть, атаковать, использовать стандартные положения», — сказал Голубев в интервью пресс-службе клуба.

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