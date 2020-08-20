«Ротор» арендовал Соломона Кверквелию у «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия перешёл в «Ротор» на правах аренды, сообщает пресс-служба «железнодорожников» в «Твиттере».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021 с возможностью досрочного прекращения.

«Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны. Желаем Сабе успехов в новой команде!» — говорится в сообщении.

Публикация доступна на странице «Локомотива» в "Твиттере".

«Чемпионат» сообщал, что для Кверквелии «Ротор» был основным вариантом продолжения карьеры.

Соломон выступает за «Локомотив» с 2017 года. Соглашение грузинского защитника с московским клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. В минувшем сезоне Кверквелия сыграл в 9 матчах чемпионата России.