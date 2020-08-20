«Ротор» арендовал Соломона Кверквелию у «Локомотива»
Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия перешёл в «Ротор» на правах аренды, сообщает пресс-служба «железнодорожников» в «Твиттере».
Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021 с возможностью досрочного прекращения.
«Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны. Желаем Сабе успехов в новой команде!» — говорится в сообщении.
Публикация доступна на странице «Локомотива» в "Твиттере".
«Чемпионат» сообщал, что для Кверквелии «Ротор» был основным вариантом продолжения карьеры.
Соломон выступает за «Локомотив» с 2017 года. Соглашение грузинского защитника с московским клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. В минувшем сезоне Кверквелия сыграл в 9 матчах чемпионата России.
Полузащитник «Ростова» Саплинов перешёл в «Ротор» на правах аренды
- 20 августа 2020
-
16:51
-
16:47
-
16:21
-
16:15
-
15:57
-
15:39
-
15:35
-
15:30
-
15:29
-
14:54
-
14:48
-
14:42
-
14:15
-
14:08
-
13:52
-
13:37
-
13:34
-
13:18
-
13:04
-
12:57
-
12:56
-
12:48
-
12:34
-
12:16
-
12:09
-
11:58
-
11:58
-
11:46
-
11:41
-
10:57
-
10:55
-
10:37
-
10:28
-
10:27
-
10:15
Партнерский контент