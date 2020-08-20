Матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» обслужит Сергей Карасёв

Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 4-го тура Премьер-Лиги.

22 августа



«Урал» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Александр Гончар.



«Химки» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Французов.



«Арсенал» — «Динамо»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Николай Волошин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Баскаков.



«Зенит» — «Тамбов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артём Любимов; инспектор — Сергей Анохин.



ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Владимир Енютин.



«Ротор» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Валентин Мурашов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Тарас Безубяк.



23 августа



«Уфа» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.



«Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов.