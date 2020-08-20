Матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» обслужит Сергей Карасёв

Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 4-го тура Премьер-Лиги.
22 августа
«Урал» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Александр Гончар.
«Химки» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Французов.
«Арсенал» — «Динамо»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Николай Волошин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Баскаков.
«Зенит» — «Тамбов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артём Любимов; инспектор — Сергей Анохин.
ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Владимир Енютин.
«Ротор» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Валентин Мурашов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Тарас Безубяк.
23 августа
«Уфа» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.
«Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов.
- 20 августа 2020
-
16:51
-
16:47
-
16:21
-
16:15
-
15:57
-
15:39
-
15:35
-
15:30
-
15:29
-
14:54
-
14:48
-
14:42
-
14:15
-
14:08
-
13:52
-
13:37
-
13:34
-
13:18
-
13:04
-
12:57
-
12:56
-
12:48
-
12:34
-
12:16
-
12:09
-
11:58
-
11:58
-
11:46
-
11:41
-
10:57
-
10:55
-
10:37
-
10:28
-
10:27
-
10:15