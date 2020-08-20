Хван Ин Бом — о переходе в «Рубин»: понял, что еду к известному тренеру и в большой клуб

Новичок казанского «Рубина» Хван Ин Бом поделился своими впечатлениями от перехода в российский клуб.
Напомним, что «Рубин» подписал контракт с 23-летним центральным полузащитником «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи на три года. Новичок выбрал себе игровой номер 6.
«Я всегда хотел играть в Европе, с малых лет. Недавно на меня вышли главный тренер «Рубина» и руководство клуба, они объяснили мне мои задачи в команде. Важным фактором моего переезда сюда была заинтересованность тренера. Я разговаривал с Леонидом Викторовичем Слуцким, и после телефонного разговора стал искать в интернете подробную информацию о нем и о клубе. Прочитал много лестных отзывов, я понял, что еду к очень известному тренеру и в большой клуб», — приводит слова игрока пресс-служба казанского клуба.
- 20 августа 2020
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