Матчи ближайшего тура чемпионата Беларуси пройдут без зрителей

Матчи 22-го тура чемпионата Беларуси пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» информирует, что в связи со сложившейся обстановкой Бюро исполнительного комитета АБФФ 20.08.2020 приняло решение о проведении матчей предстоящего тура чемпионата Республике Беларусь по футболу среди команд высшей (в т. ч. матчи дублирующих составов), первой и второй лиг, а также среди женских команд высшей лиги без присутствия зрителей на стадионе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов.

Лидером чемпионата Беларуси является солигорский «Шахтёр», который набрал 43 очка. В первую тройку входят БАТЭ (40) и «Неман» (38).