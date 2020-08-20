Матчи ближайшего тура чемпионата Беларуси пройдут без зрителей

Матчи 22-го тура чемпионата Беларуси пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.
«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» информирует, что в связи со сложившейся обстановкой Бюро исполнительного комитета АБФФ 20.08.2020 приняло решение о проведении матчей предстоящего тура чемпионата Республике Беларусь по футболу среди команд высшей (в т. ч. матчи дублирующих составов), первой и второй лиг, а также среди женских команд высшей лиги без присутствия зрителей на стадионе», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов.
Лидером чемпионата Беларуси является солигорский «Шахтёр», который набрал 43 очка. В первую тройку входят БАТЭ (40) и «Неман» (38).
- 20 августа 2020
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