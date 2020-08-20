Месси прервал отпуск ради встречи с Куманом

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси прервал свой отпуск, чтобы провести беседу с новым главным тренером команды Рональдом Куманом, сообщает Goal.
Ранее стало известно, что Месси по-прежнему не уверен в своём будущем в каталонском клубе, несмотря на назначение Рональда Кумана. Футболист хотел провести беседу с голландским специалистом и после этого принять окончательное решение.
Сообщалось, что 33-летний Месси рассматривает возможность ухода из «Барселоны», так как недоволен работой руководства каталонского клуба. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
В минувшем сезоне Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
- 20 августа 2020
-
18:03
-
18:02
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:14
-
17:09
-
16:51
-
16:47
-
16:21
-
16:15
-
15:57
-
15:39
-
15:35
-
15:30
-
15:29
-
14:54
-
14:48
-
14:42
-
14:15
-
14:08
-
13:52
-
13:37
-
13:34
-
13:18
-
13:04
-
12:57
-
12:56
-
12:48
-
12:34
-
12:16
-
12:09
-
11:58
-
11:58
-
11:46