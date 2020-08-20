Белорусский защитник «Урала»: не верю, что Лукашенко откажется от власти

Белорусский защитник «Урала» Николай Золотов поделился мнением о ситуации в Беларуси.

«Глядя на реакцию людей, понимаешь, что в победу Лукашенко верить не стоит. В стране останавливаются заводы, люди выходят на улицы. Мы видим, что за Светлану Тихановскую проголосовало точно не 10% населения.



Когда людей стали жестоко избивать, я сразу же подумал: почему рабочие не объявляют забастовку? Видим, что вскоре так и случилось. Наверное, это самый действенный метод в нынешней ситуации. Может быть, таким способом можно выйти хотя бы на какой-то диалог с властью.



Сейчас каждый делает выбор. И некоторые решились на такой отчаянный поступок. Надеюсь, людей услышат. Хотя, если честно, не очень верю, что нынешний президент просто так откажется от власти. Наверное, выскажу непопулярную точку зрения. Но думаю, что смены власти не будет. Мне кажется, человек ясно даёт понять, что не уйдёт сам.



В такой ситуации мне хочется, чтобы белорусский народ всё-таки услышали и начались изменения в лучшую сторону в уровне жизни белорусов. Хочется, чтобы страна начала развиваться, а не катилась вниз.



Например, в России люди всё считают в местных рублях. Мы же постоянно всё переводим в доллары, но люди же получают зарплаты в рублях. По отношению к доллару больше она не становится. Моя мама зарабатывает 400 рублей, но это же мало. Кто-то получает ещё меньше, но на те же 400 рублей тяжело прожить в нашей стране.



Понятно, хочется верить в лучшее и возможные перемены. Мне бы очень этого хотелось. Но, если честно, на данный момент в нашей стране всё очень плачевно», – приводит слова Золотова Sports.ru.