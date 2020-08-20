В «Чайке» отреагировали на дисквалификацию спортивного директора за игру на тотализаторе

Пресс-служба песчанокопской «Чайки» выступила с заявлением по поводу отстранения от футбольной деятельности на два года спортивного директора Олега Баяна за игру на тотализаторе.

«Уважаемые болельщики, представители СМИ, футбольная общественность! Решением комитета РФС по этике № 005-20 от 19 августа 2020 года к спортивному директору футбольного Клуба «Чайка» Баяну Олегу Аршаковичу применена санкция в виде запрета на участие в любой деятельности, связанной с футболом, сроком на два года.



Со вчерашнего дня, во исполнение вышеуказанного решения Олег Баян временно отстранен от выполнения своих трудовых обязанностей, вплоть до отмены данного запрета, установленного решением РФС.



Настоящим заявлением хотим уведомить, что клуб в установленные сроки подаст апелляцию на данное решение в Апелляционный комитет РФС.



Футбольный клуб «Чайка» всегда будет отстаивать права своих сотрудников в любой возможной для этого инстанции», — говорится в заявлении.