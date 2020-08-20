Газизов призвал «некоторых лиц» извиниться за слова о фарм-клубе «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал высказывания экспертов и журналистов об «особых отношениях» московского клуба с «Уфой».
«Я считаю, что некоторым лицам и представителям СМИ пришло время принести извинения в адрес футбольных клубов «Спартак» и «Уфа». Ход вчерашнего матча доказал, что обе команды были неуступчивы и хотели добиться победы. Предыдущие высказывания о возможных договорняках и каких-то особых отношениях между двумя клубами должны стать основанием для рассмотрения комиссией по этике РФС, так как наносят репутационный ущерб клубам, а также оскорбляют команды и болельщиков. И если ранее, возможно, были прецеденты договорных отношений между клубами, то «Спартак» исключает всякую возможность пренебрежения принципами честной спортивной борьбы», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпиноната» Максимом Пахомовым.
- 20 августа 2020
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