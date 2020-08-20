Александр Алиев получил тренерскую лицензию
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев сообщил, что он получил тренерскую лицензию.
«Вот она. Экзамен прошёл, лицензия у меня. А теперь команда», — написал Алиев в своём «инстаграме».
Алиев перешёл в «Локомотив» в январе 2010 года из киевского «Динамо». Сумма трансфера составила € 8 млн. В составе «железнодорожников» он принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором 14 забитых мячей (три — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. В марте 2011 года хавбек вернулся в киевское «Динамо» за € 8 млн. В сезоне-2014/2015 Алиев вернулся в Россию и выступал за махачкалинский «Анжи». В 2018 году он принял решение о завершении карьеры.
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