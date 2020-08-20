«Аталанта» готова купить Батшуайи

«Аталанта» нацелилась на нападающего «Челси» Миши Батшуайи, сообщает Football Italia.
Клуб из Бергамо готов приобрести бельгийца в случае ухода колумбийского форварда Дувана Сапаты. Контракт Батшуайи с «Челси» действует до лета 2021 года.
Сообщалось, что руководство лондонского клуба рассматривает вариант с продажей сразу пяти исполнителей ради подписания контрактов со звездой дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо и защитником «Лестер Сити» Беном Чилвелом. Лондон могут покинуть Тьемуэ Бакайоко, Маркос Алонсо, Эмерсон, Миши Батшуайи и Давиде Дзаппакоста.
В июле стало известно, что «Аталанту» не устроило предложение «Ювентуса», который был готов заплатить за Сапату € 30 млн и отдать голкипера Маттиа Перина. Бергамцы намерены получить за игрока не менее € 50 млн.
- 20 августа 2020
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