«Аталанта» готова купить Батшуайи

«Аталанта» нацелилась на нападающего «Челси» Миши Батшуайи, сообщает Football Italia.

Клуб из Бергамо готов приобрести бельгийца в случае ухода колумбийского форварда Дувана Сапаты. Контракт Батшуайи с «Челси» действует до лета 2021 года.

Сообщалось, что руководство лондонского клуба рассматривает вариант с продажей сразу пяти исполнителей ради подписания контрактов со звездой дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо и защитником «Лестер Сити» Беном Чилвелом. Лондон могут покинуть Тьемуэ Бакайоко, Маркос Алонсо, Эмерсон, Миши Батшуайи и Давиде Дзаппакоста.

В июле стало известно, что «Аталанту» не устроило предложение «Ювентуса», который был готов заплатить за Сапату € 30 млн и отдать голкипера Маттиа Перина. Бергамцы намерены получить за игрока не менее € 50 млн.