Эрик Абидаль: я сам решил покинуть «Барселону»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль обратился к болельщикам после своего ухода из клуба.

«Уважаемые фанаты „Барселоны“. Я хочу сделать заявление, чтобы попрощаться с вами. Я делаю это из чувства огромной благодарности за возможность разделить с вами два важных этапа моей жизни. Один — как игрок, другой — как сотрудник „Барселоны“.

Второй этап состоял из двух лет, на протяжении которых я стремился сделать «Барселону» лучше. Это были два напряжённых сезона, которые закончились тем, что я подал в отставку. Хотя совет директоров утвердил меня в должности, я решил уйти.

Последние два года я пытался внедрить изменения, которые, на мой взгляд, были очень важны для будущего команды. Несмотря на мою настойчивость, мне это сделать не удалось. Вот почему я думаю, что пора положить конец моим отношениям с клубом.



Я хочу прояснить, что отказался от года контракта с клубом. Сейчас ситуация в клубе непростая, но не сомневаюсь, а также всем сердцем желаю, чтобы клуб преодолел её в ближайшее время.

Всем спасибо. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония. Эрик Абидаль", — написал Абидаль в своём «инстаграме».