«Атлетико» подписал вратаря «Локомотивы»

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе вратаря хорватской «Локомотивы» Иво Грбича.
Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подписал с испанским клубом контракт до лета 2024 года.
24-летний Грбич является воспитанником «Хайдука». В «Локомотиву» он перешёл летом 2018 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 35 матчах чемпионата Хорватии (все — в основном составе) и пропустил 35 голов.
Также «Атлетико» объявил об уходе из команды вратаря Антонио Адана. 33-летний вратарь выступал за мадридский клуб с 2018 года. В составе «матрасников» он провёл семь матчей и пропустил восемь мячей.
В минувшем сезоне «Атлетико» занял третье место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошёл до 1/4 финала.
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