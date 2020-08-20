Три спортивных комментатора канала «Беларусь 5» подали в отставку

Спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко написали заявление на увольнение, сообщает Tut.by.
Вместе с ними уволился глава отдела корреспондентов Андрей Иванов. Сегодня, 20 августа, сотрудники телеканала подписали заявления у главного директора дирекции телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого.
«Позади почти семь лет, сотни эфиров, сюжетов, интервью. Большие матчи, топ-турниры. Было интересно, местами трудно, но в целом позади полезное время, хорошая школа и масса положительных воспоминаний. Сегодня я ушёл с «Беларусь 5». Зрителям спасибо за внимание и критику! Коллегам — за совместную работу и помощь! Надеюсь, мы ещё услышимся. Во всяком случае я в это верю! Берегите себя!» — написал Татур на своей странице в «Инстаграме».
Часть сотрудников Белтелерадиокомпании продолжает выходить на забастовки. Сотрудники требуют признать недействительными результаты президентских выборов, освободить всех политзаключенных и отменить цензуру.
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