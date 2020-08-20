«Акрон» арендовал полузащитника ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Гоча Гогричиани перешёл в тольяттинский «Акрон», сообщает пресс-служба «армейцев». «Акрон» арендовал футболиста до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера.
20-летний Гоча является сыном известного грузинского нападающего Гочи Гогричиани, в конце прошлого века выступавшего за тбилисское «Динамо», сочинскую «Жемчужину» и другие клубы.
Гогричиани-младший перешёл в ЦСКА 27 июня 2020 года из «Ростова» на правах свободного агента. За «армейский» клуб он не провёл ни одного матча.
«Акрон», набрав в четырёх турах четыре очка, занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч тольяттинский клуб проведёт 22 августа на своём поле с «Краснодаром-2».
Илья Шкурин может перейти в «Химки» на правах аренды
- 20 августа 2020
-
19:53
-
19:41
-
19:37
-
19:23
-
19:15
-
19:08
-
18:54
-
18:39
-
18:32
-
18:03
-
18:02
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:14
-
17:09
-
16:51
-
16:47
-
16:21
-
16:15
-
15:57
-
15:39
-
15:35
-
15:30
-
15:29
-
14:54
-
14:48
-
14:42
-
14:15
-
14:08
-
13:52
-
13:37
-
13:34
-
13:18
-
13:04
Партнерский контент