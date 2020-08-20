«Акрон» арендовал полузащитника ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Гоча Гогричиани перешёл в тольяттинский «Акрон», сообщает пресс-служба «армейцев». «Акрон» арендовал футболиста до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера.

20-летний Гоча является сыном известного грузинского нападающего Гочи Гогричиани, в конце прошлого века выступавшего за тбилисское «Динамо», сочинскую «Жемчужину» и другие клубы.

Гогричиани-младший перешёл в ЦСКА 27 июня 2020 года из «Ростова» на правах свободного агента. За «армейский» клуб он не провёл ни одного матча.

«Акрон», набрав в четырёх турах четыре очка, занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч тольяттинский клуб проведёт 22 августа на своём поле с «Краснодаром-2».