«ЦСКА — качественный соперник». Караваев высказался о матче с «армейцами»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Всех с важной победой! Сердар, хорошая работа! Играть в таких матчах — кайф. Атмосфера, накал, сумасшедший перформанс. 28К болельщиков — это круто, сейчас такое редко бывает. ЦСКА — качественный соперник, было непросто. Но главное, что победа — наша», — написал Караваев на своей странице в «Инстаграме».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Форвард «Зенита» Сердар Азмун на 19-й минуте встречи открыл счёт. После длинного заброса в штрафную ЦСКА нападающий питерцев Артём Дзюба выиграл борьбу у защитника «армейцев» Кирилла Набабкина, сделал скидку на Азмуна, и тот в касание расстрелял ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

На 26-й минуте Никола Влашич сравнял счёт. Игорь Дивеев пошёл вперёд, сделал передачу на Влашича — Никола подхватил мяч, дошёл до штрафной, ловко убрал Малкома и нанёс точный удар в дальний угол ворот. На 69-й минуте Азмун оформил дубль. Караваев ускорился, дошёл до лицевой и сделал перевод в центр штрафной, а Азмун в касание пробил в нижний угол ворот.